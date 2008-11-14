Madrid'te Güiza sesleri



İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan golcü futbolcu Ruud Van Nistelrooy'un yerini doldurmak için hazırladığı transfer listesinde Fenerbahçe'li Daniel Güiza'nın da olduğu iddia edildi.





İspanya'nın Real Madrid kulübü, sakatlığından dolayı sezonu kapatan Ruud Van Nistelrooy'un yerine ocak ayındaki ara transfer için bir forvet ararken, adaylar arasında Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Daniel Güiza'nın da adı geçti.



İspanyol basını, Real Madrid'in aradığı forvet oyuncular için aday listeler yayınlarken, Güiza da olası transfer edilebilir futbolcular arasında gösterildi.



AS ve Marca gibi spor gazeteleri, Real Madrid kulübünün spor direktörü Pedja Mijatoviç'in, öncelikli olarak Hernan Crespo (İnter), Diego Milito (Genova), Mauro Zarate (Lazio), Klass Jan Huntelar (Ajax) ve Mario Gomez (Stuttgart) isimleri üzerinde durduğunu iddia ediyor.

