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Dünya

Madrid'te gece boyunca alışveriş MADRİD (A.A)

08 Eylül 2011 13:28

-Madrid'te gece boyunca alışveriş MADRİD (A.A) - 08.09.2011 - Moda dergisi Vogue tarafından organize edilen "Fashion's Night Out" etkinlikleri kapsamında İspanya'nın başkenti Madrid'deki 250'den fazla mağaza gece yarısına kadar açık kaldı, 50 binden fazla kişi alışveriş yaptı. "Fashion's Night Out"a üçüncü kez ev sahipliği eden Madrid'in lüks mağazalarının olduğu Salamanca mahallesinde düzenlenen etkinliklere İspanyol moda dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Özel animasyonlarla disko-bar haline dönüştürülen mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bazı mağazaların kapısında bir saatten fazla kuyrukta bekleyenlerin olduğu görüldü. 18 kentte düzenlenen "Fashion's Night Out"un ilki 6 Eylül'de Moskova'da ve daha sonra 7 Eylül'de Madrid'de yapılırken, 8 Eylül'de New York, Londra, Sao Paulo, Paris, Sydney, Berlin, Milan, Lizbon, Seul, Mexico City, 9 Eylül'de Rio de Janeiro, 10 Eylül'de Tayvan ve Yeni Delhi, 11 Eylül'de Taipei, 15 Eylül'de ise Atina ve İstanbul'da benzer etkinlikler olacak. 

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