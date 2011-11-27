Madrid'in kralı Real Madrid!

T24 - Madrid derbisinde 1999 yılından beri Atletico Madrid'e galibiyet yüzü göstermeyen Real Madrid, seriyi bozmadı ve 22'de 10, 82'de de 9 kişi kalan Atletico Madrid'i 4 golle uğurladı. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Real Madrid, galibiyet serisini 13 maça çıkarttı.





La Liga'da Atletico Madrid, Santiago Bernabue'da Real Madrid'e konuk oldu.



Real Madrid'de Mesut Özil, Atletico Madrid'de de Arda Turan karşılaşmaya ilk 11 başladı. Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Nuri Şahin'e ilk 11'de yer vermezken, Hamit Altıntop'u da 18 kişilik kadroya almadı.



Milli futbolcu Arda Turan, 77. dakikada yerini Reyes'e bırakırken, Mesut Özil de 78'de Fabio Coentrao ile değişti.



Ligdeki 11. galibiyetine ulaşan Real Madrid, puanını 34'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.



Atletico Madrid ise ligdeki 5. mağlubiyetini alarak 16 puanda kaldı.



16. dakikada Atletico Madrid, organize bir atakla Adrian'ın kaydettiği golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Adrian, Casillas'ın yanından topu ağlarla buluşturdu.



Golden hemen sonra Di Maria'nın yerde kaldığı pozisyonda saha içerisinde gerginlik arttı. Bu pozisyonda Diego, sarı kart gördü.



Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Atletico Madrid 10 kişi kalırken, Real Madrid de penaltı kazandı. Ceza alanına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Benzema, genç kaleciyi çalımladı ama kendini kurtaramadı. Karşılaşmanın hakemi Mateu Lahoz, Thibaut Courtois'a kırmızı kartla cezalandırırken, penaltı noktasını da gösterdi.



Meşin yuvarlağın arkasına geçen Ronaldo, penaltıda noktasından kaydettiği golle skora eşitlik getirdi.



Courtois'in atılmasının ardından sarı kartı bulunan Diego kenara alınırken, kulübede bulunan yedek kaleci Asenjo kaleye geçti. 22 yaşındaki genç eldiven kaleye geçtiği anda golle tanıştı.



Maçın 26. dakikasında sarı kart gören Arda Turan cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Rayo Vallecano'yu konuk edecek Atletico'da sarı kart cezası sınırında bulunan Arda, Di Maria'ya yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.



35. dakikada gelen Real Madrid atağında Ronaldo'nun sert vuruşunda top az farkla auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısında konuk takım Atletico Madrid 4 sarı - 1 kırmızı kart gördü. Real Madrid'in hızlı hücumlarından rakip oyuncularla faulle durduran Atletico Madrid'li oyuncular sarı kart görürken, ev sahibi takım adına da 40. dakikada Xabi Alonso sarı kart gördü.



Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.



İkinci yarıya iki takım da bitirdiği gibi başlarken, 49. dakikada Real Madrid'in golü geldi.



Ara pasında ceza alanına girerken topla buluşan Cristian Ronaldo, kaleci Asenjo'nun açıldığını gördükten sonra, uzak alanda ceza sahasına koşu yapan Di Maria'yı topla buluşturdu. Ceza alanının bir kaç metre içerisinde topla buluşan Di Maria, kalecinin olmadığı kaleye bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.



61. dakikada Di Maria'nın kenara gelmesiyle oyuna giren Gonzalo Higuain, 65'te golünü attı.



Atletico Madrid'in defans oyuncusu Diego Godín ve kalecisi Sergio Asenjo'nun anlaşamamasını iyi değerlendiren Higuain, Godin'den topu kaptıktan sonra önce kaleciyi ardından bir başka defans oyuncusunu geçtikten sonra boş kaleye topu gönderdi ve skoru 3-1'e taşıdı.



Dakikalar 81'i gösterirken Atletico Madrid 9 kişi kaldı. 3. golde büyük hatası olan Godin, Ronaldo'nun şık pasında ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kalan Higuain'e arkadan yaptığı müdahelenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



İlk penaltıda olduğu gibi bu penaltıda da topun arkasına Ronaldo geçti. Sert ve düzgün bir vuruş yapan Ronaldo, farkı 3'e çıkarttı ve skorbordu 4-1 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 mağlup etti.



