Madrid'in 'Kral'ı Atletico

İspanya Kral Kupası Finali'nde normal süresi 1-1 biten mücadelede Atletico Madrid, Real Madrid'i uzatma devresinde attığı gol ile 2-1 mağlup etti ve kupanın sahibi oldu. Kırmızı-Beyazlılar 10. kez bu kupayı müzesine götürdü.



La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Real Madrid, Kral Kupası'nı da Atletico Madrid'e kaptırdı.

Real Madrid mücadeleye; Diego Lopez, Essien, Sergio Ramos, Albiol, Coentrao, Khedira, Alonso, Modric, Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Benzema 11'i ile başladı.

Atletico Madrid ise Courtois, Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luis, Gabi, Mario, Koke, Arda Turan, Diego Costa, Falcao 11'i ile sahaya çıktı.

Tempolu başlayan mücadelede iki takım da topun kontrolünü eline almak için, büyük çaba sarfetti.

13. dakikada hızlı gelişen Real Madrid atağında Mesut Özil ve Ronaldo rakibini 2'ye 2 yakaladı ve Ronaldo, rakibini şık bir çalımla geçmek isterken top kornere çıktı.

Mesut Özil'in kullandığı korner atışında, Ronaldo topa çok iyi yükseldi ve düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve 14. dakikada Mor Menekşeler'i 1-0 öne geçirdi.

Golün ardından Atletico Madrid, rakip kaleye daha etkili gelmeye başladı ve ani gelişen Real Madrid ataklarında kalesinde sıkıntı yaşadı.

Atletico Madrid, Diego Costa ile beraberliği yakaladı. Real Madrid'in çok adamla geldiği dakikada Falcao, Diego'ya çok şık bir pas gönderdi. Rakip ceza alanı sol çaprazdan uzak köşe direğine sert bir şut çeken Diego, topu ağlarla buluşturdu ve 35. dakikada skora denge getirdi. 1-1.

Real Madrid, tekrar öne geçme şansını değerlendiremedi. 43. dakikada Coentrao'nun sol kanattan yaptığı orta savunmaya çarptı ve Mesut Özil'in önünde kaldı. Yıldız futbolcu ceza yayı önünden sol ayağı ile sert bir vole vuruşu yaptı ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü ve savunma pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk devrede başka gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitti.

Mücadelenin ikinci devresi de Real Madrid'in baskısı ile başladı ve Eflatun-Beyazlılar rakip kalede çok önemli fırsatlar yakaladı.

Real Madrid 61. dakikada inanılmaz goller kaçırdı. Sol kanattan Ronaldo, ceza alanına girdi ve Portekizli yıldızın pasında, Benzema çok sert vurdu ve top direkten döndü. Pozisyonun devamında Mesut topu kontrol etti ve çektiği sert şutu savunma çizgiden çıkardı.

67. dakikada rakip ceza alanı önünde Godin, Benzema'yı faul ile durdurdu. Kazanılan frikikte Ronaldo, topun başına geçti ve yıldız futbolcunun bu vuruşu direkten döndü.

76. dakikada Benzema'nın rakibine yaptığı faul sonrasında hakeme sert bir şekilde itiraz eden Jose Mourinho, soyunma odasına gönderildi.

Mücadelenin son 10 dakikasında Atletico Madrid, rakibine oranla daha etkili oynayan taraf oldu ve son dakikalarda kullandığı köşe vuruşlarıyla rakibini sahasına hapsetti.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmalardaki ilk etkili atak Atletico Madrid'den geldi. 96. dakikada kaleci Lopez ile karşı karşıya kalan Falcao, şutunu çekti ancak kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.

Atletico Madrid, son bölümdeki etkili oyunu ile rakibini sahasına hapsetti ve baskı sonucunda golü de buldu. Sağ kanattan Koke'nin yaptığı ortaya, Lopez'den önce müdahale eden Miranda, topu kafayla ağlara gönderdi ve 98. dakikada Kırmızı-Beyazlılar 2-1 öne geçti.

Uzatma bölümünün ilk devresi 2-1 Atletico Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlandı.

Arda Turan, 110 dakika sahada kaldı ve oynadığı futbolla göz doldurdu.

114. dakikada saha karıştı. Ronaldo, kendisine sert bir faul yapan Mario Suarez'e yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gabi 125. dakikada 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu devrede gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi 2-1 kazanan Atletico Madrid, kupayı müzeye götürdü.

Toplamda 10 kez Kral Kupası’nı müzesine götüren Atletico Madrid, bu zaferlerin 9’unu Santiago Barnebau’da elde etti.

Real Madrid ise daha önce İspanya Kral Kupası'nı 18 kez kazanma başarısı gösterdi.