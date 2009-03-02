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Spor

Madrid’in inadı sürüyor

Real Madrid, bu haftada Espanyol’u deplasmanda devirerek inatçılığını bir kez daha gösterdi.

02 Mart 2009 02:00


Barcelona ile arasındaki puan farkını her geçen hafta kapatmaya başlayan Real Madrid, bu haftada Espanyol’u deplasmanda devirerek inatçılığını bir kez daha gösterdi.

Şampiyonlar Ligi gazisi Real Madrid'in, geçen hafta Barcelona’yı devirmeyi başaran Espanyol’a konuk olduğu maça iki takım da beklenenin aksine hızlı bir başlangıç yaptı.

6’ıncı dakikada, Ramon’un altı pas içerisinden yaptığı vuruşta Casillas gole izin vermedi. 17’de Robben ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti.

19’da bu kez Madrid’in bir diğer Hollandalısı Sneijder, ceza sahası dışından sert vurdu ama top kaleci Kameni’de kaldı. Hızlı başlayan maç, ilk 20 dakikadan sonra temposunu yitirdi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Goller ikinci yarıda

İkinci yarıya, Real Madrid biraz daha derli toplu başlayan taraftı. Oyuna 59’unzu dakikada Higuain'in yerine dahil olan Guti, 67’de kazanılan frikik atışında topun başına geçti. Tecrübeli yıldız, klas bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

72’de Marcelo’nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Raul, bekletmeden vuruşunu yaptı ve farkı ikiye çıkarttı 2-0.

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Real Madrid, bu zorlu deplasmandan da üç puanla ayrılmayı başararak galibiyet serisini sürdürdü.

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