-Madrid'i çobanlar bastı MADRİD (A.A) - 30.10.2011 - İspanyol çobanlar, kentleşmenin getirdiği yayla ve yolak sıkıntısına dikkati çekmek için 5 bin koyunla başkent Madrid'in ortasında gövde gösterisi yaptı. 738 yıllık Çoban Kurulu'nun başkanı Jesus Garzon'un peşinden yürüyen çobanlar, 5 bin koyun ve altmış büyükbaş hayvanla Madrid'in eskiden ne güzel bir köy olduğunu hatırlattılar. 3 milyonu merkez, metropolitan kanatlarıyla 6,3 milyon nüfuslu Madrid'de çobanlar, 125 bin kilometrelik yolaklarının hep açık kalmasını istedi. Bir çobanbaşı, kente giriş için simgesel olarak 900 yıllık altın Mağribi Arap parasından 25 "maravedi"yi Madrid girişinde ödedi. Çobanlar, özellikle ilkyaz ve güz yaylalarının yaşatılmasını istedi.