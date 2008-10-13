Madrid'e 'ırkçılık' engeli

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), İngiltere'nin İspanya ile yapacağı dostluk maçının, başkent Madrid'de oynanmasına, "ırkçılık" gerekçesiyle onay vermedi.



FA'nın İletişim Direktörü Adrian Bevington, milli takım teknik direktörü Fabio Capello'nun isteğiyle İspanya ile yapılacak dostluk maçına ilişkin, "FA, İngiltere takımından bazı futbolcuların 4 yıl önce maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle, bu maçın Madrid'de oynanmamasına karar verdi" dedi.



2004 yılının kasım ayında, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda bu ülke ile yapılan dostluk maçında, İngiliz futbolcular Shaun Wright-Phillips, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Jermain Defoe ve Jermaine Jenas, ırkçı tezahüratlarla karşılaşmış, bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu 65 bin 3 avro para cezasına çarptırılmıştı.



İspanya'nın 1-0 galip olduğu maçtan sonra, 2 takım arasında başka maç düzenlenmemişti.



