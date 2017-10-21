Madrid'den Katalan hükümetini görevden alma kararı

Katalonya'daki bağımsızlık referandumu sonrası yaşanan belirsizlikler üzerine olağanüstü toplanan İspanyol kabinesi, Katalan lider Carles Puigdemont yönetimini görevden alıp, özerk bölgede altı ay içinde seçim düzenleme yönünde adım atacağını açıkladı.

Toplantıdan sonra basın mensuplarına konuşan İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan liderin yasa dışı referandum düzenleyerek "hukuka karşı ve çatışmacı bir şekilde tek taraflı" hareket etmesinden dolayı Madrid yönetimin başka bir çaresi kalmadığını söyledi.

Senato'ya çağrı

Rajoy, Katalan hükümetini görevden almak ve yerel parlamentoyu lağvetmek için Senato'dan yetki talebinde bulunacağını söyledi ve "düzeni tekrar sağlamak" için Katalonya'nın kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. İspanya Başbakanı, Katalan hükümetinin yerine merkezî yönetimden bakanların atanması için Senato'ya öneride bulacağını açıkladı.

Kabine toplantısının ardından Barcelona'da Madrid yönetiminin kararını destekleyen kişiler tencere ve tavalara vurup, araçlarla korna çalarak gösteri yaptılar.

Katalan yetkililer, Rajoy'un açıklamasına karşı Barcelona'da öğleden sonra düzenlenecek protestolara Puigdemont'un da katılmayı planladığını açıkladı. Katalan hükümetinden bir sözcü, Puigdemont'un TSİ 22:00'de Madrid yönetimine bir yanıt vereceğini açıkladı.

Bundan sonra ne olacak?

Madrid yönetimi, sorunun üstesinden gelmek için ülkenin 1978 tarihli mevcut anayasasının 155'inci maddesini ülkenin tarihinde ilk kez işletmek istiyor.

Söz konusu madde, İspanya'daki özerk bölgelerin anayasal yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda merkezî yönetime, "genel çıkarlarını korumak adına gerekli önlemleri" alma yetkisi veriyor, ancak uygulanması için Rajoy'un partisinin çoğunluğu elinde tuttuğu Senato'da bir oylama yapılması gerekiyor.

Puigdemont, 18 Ekim'de yaptığı açıklamada 155'inci maddenin devreye sokulması durumunda referandum sonrası askıya alınan bağımsızlık ilanını yapacaklarını söylemişti.

İlan edilmeyen bağımsızlık

Katalan yönetiminin Madrid hükümetince yapılan uyarılara rağmen 1 Ekim'de düzenlediği bağımsızlık referandumundan, yüzde 43 katılım oranıyla yüzde 90 "evet" oyu çıkmıştı.

Takip eden günlerde Puigdemont, referandum sonuçlarına göre Katalanların bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama Madrid'le diyalog kurmak adına İspanya'dan ayrıldıklarını ilan etmemişti.

Rajoy, yaptığı açıklamayla kafaları karıştıran Puigdemont'a, bağımsızlık ilanı konusundaki tavrını netleştirmesi için beş gün süre vermişti. Puigdemont, vereceği cevapta bağımsızlık ilan ettiğini söylerse, Katalan yönetimine bu kararından dönmesi için de 19 Ekim Perşembe gününe kadar süre tanınacağı açıklanmıştı.

2014 yılından beri İspanyol mahkemeleri Katalan hükümetinin ve meclisinin bağımsızlık referandumu için aldığı kararları geçersiz sayıyor.

DW/Reuters,ÇÖ/CÖ

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