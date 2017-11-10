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Madrid'den gelen Ukraynalı yolcunun valizlerinde esrar bulundu

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - MADRİD'den gelen Ukrayna uyruklu bir kişinin valizlerinde 5 kilo 745 gram esrar ele geçirdi

10 Kasım 2017 15:55

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - MADRİD\'den gelen Ukrayna uyruklu bir kişinin valizlerinde 5 kilo 745 gram esrar ele geçirdi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri, İspanya\'nın Madrid şehrinden İstanbul\'a gelen Ukrayna uyruklu H.R.\'nin iki valizinde inceleme yaptı. Ekipler, valizlerde yaptıkları aramalarda 5 kilo 745 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan H.R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yolcuyu yakalaması ve valizlerinde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddeyi bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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