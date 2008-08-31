Madrid'deki uçak kazasında gelişme

Şenhan Bolelli - İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havalanı'nda 20 ağustos'ta meydana gelen ve 154 kişinin ölümüne yol açan Spanair'e ait uçak kazasıyla ilgili düşen uçağı değiştirmeyi hiç düşünmediğini açıklayan Spanair, yayınlanan bir ses kaydıyla yalanlandı.

Bayındırlık Bakanı Magdalena Alvarez'in dün Meclis Bayındırlık Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, "Spanair'in düşen uçağının, piste ilk çıkışında fark edilen arızasından sonra değiştirilmesinin gündeme geldiğini ve Spanair yetkililerinin bunun için tartıştığını, sonunda aynı uçağın uçurulmasına karar verildiğini" söylemesi sonrasında Spanair hemen yazılı açıklama yaparak, "Hiçbir zaman uçağın değiştirilmesi girişiminde bulunmadık" ifadesini kullanmıştı.

Ses kaydı yayınlandı

Bu gelişmelerin ardından, Barajas Havaalanı yönetim merkezi, MD-82 tipi olan düşen uçağın ilk piste çıkıp arıza tespit edilmesi ve hangara geri dönmesinin ardından, Spanair ile uçuş kontrol kulesi arasında yapılan konuşmanın ses kaydını yayınladı.

Kayıtta, uçak kontrol için hangardayken kontrol merkezini arayan Spanair'den operasyon şefi, uçağı değiştirmek istediklerini ve yolcuların indirilmesi için kendilerine bir kapı verilmesini talep ediyor, kısa bir süre sonra tekrardan telefon ederek arızanın giderildiğini ve aynı uçakla uçuşun yapılacağını duyuruyor.



Ses kaydının yayınlanmasından sonra açıklama yapan Spanair insan kaynakları müdürü, en ufak durumda uçakların değiştirilmesinin her zaman gündemde olduğunu ve bu tür konuşmaların normal olduğunu savundu. (BOL-HND-MOC) 22:49 30/08/08 "