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Spor

Madrid'de zafer Murray'nin

Teniste dünyanın dört numarası olan Murray, üst üste ikinci Masters serisi turnuvası zaferine Madrid'de ulaştı.

20 Ekim 2008 03:00



İspanya’nın başkenti Madrid'de düzenlenen , tenis sezonunun 8’inci Masters Series'ini finalde Gilles Simon'u yenen Andy Murray kazandı.

Teniste dünyanın dört numarası olan Murray, üst üste ikinci Masters serisi turnuvası zaferine Madrid'de ulaştı. İngiliz tenisçi, Madrid Masters finalinde Fransız Gilles Simon'u 6-4, 7-6'lık setlerle yenerek şampiyon oldu.

Yarı finalde Roger Federer'i yenen Murray ve Rafael Nadal'ı yenen Simon arasındaki final mücadelesi 93 dakikada sonuçlandı.

Simon'nun bir ace'ine karşılık 10 tane ace atan Murray, "turnuvayı servislerim sayesinde kazandım çünkü bugün Gilles geri çizgide benden daha iyiydi" dedi.

Turnuvanın sürpriz ismi Simon, Murray'nin servis oyunlarında bir kez bile servis kırma şansı yakalayamadı.

Murray, Cincinnati'den sonra Madrid'de kupanın sahibi olurken, Simon sezonun en iyi sekiz isminin katılacağı gelecek ayki Masters Cup'a katılma yolunda şansını devam ettiriyor.

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