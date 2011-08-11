-MADRİD'DE TUTUKLANAN TÜRK İŞADAMI KEFALETLE SERBEST MADRİD (A.A) - 10.08.2011 - İspanya Ulusal Mahkemesi, yolsuzluk ve para aklama suçlamalarıyla tutuklanan, eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e yakınlığıyla bilinen Mısırlı işadamı Hüseyin Salem, oğlu Halid Salem ve Türk işadamı Ali Evsen'den sadece Evsen'in kefaletini düşürerek, 5 milyon avro ödeyerek serbest bırakılmasına karar verdi. Uluslararası suç örgütleri ve terörizmle ilgili davalara bakan Madrid'deki Ulusal Mahkeme, haziran ayı ortasında tutuklanan 3 kişiden sadece Türk işadamı Ali Evsen'i serbest bıraktı. Evsen'in, ilk belirlenen 18 milyon avroluk kefalete itirazını kabul eden ve kefaleti 5 milyon avroya indiren mahkeme, diğer tutuklulardan Hüseyin Salem (5 milyon avro) ve Halid Salem (6 milyon avro) için talep edilen kefalet ücretlerini değiştirmedi. Mahkeme, Türk işadamı Ali Evsen'in 5 milyon avroluk kefaleti yatırdığını duyurdu. Bu arada, East Mediterranean Gas adlı şirketin İsrail'e piyasa fiyatının altında doğalgaz satarak kamu kaynaklarını zarara uğratmak ve bu parayı İspanya'daki hesaplara göndererek aklamaya çalışmakla hem Mısır hem de İspanya'da hakkında suçlamalar bulunan 77 yaşındaki Hüseyin Salem, rahatsızlığından dolayı cezaevinden çıkartılıp götürüldüğü Madrid'deki bir hastane kalmaya devam ediyor. Mısır'ın iadesini talep ettiği, İspanyol vatandaşlığı da bulunan Salem'in kaçma riski olduğuna kanaat getiren Ulusal Mahkeme, hastanedeki polis gözetiminin sürmesine ve hastane çıkışında cezaevine geri dönmesine karar verdi. İspanyol mahkemesi, Salem'in 32,5 milyon avroluk banka hesabına ve 10 milyon avro değerindeki gayrimenkulüne de el koymuştu.