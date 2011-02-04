-MADRİD'DE TÜRKLERE HOLİGAN SALDIRISI MADRİD (A.A) - 04.02.2011 - Turkish Airlines Avrupa Ligi 2. tur (G) Grubu'nda dün akşam oynanan Real Madrid-Efes Pilsen karşılaşmasından sonra bir grup Türk taraftar saldırıya uğrarken, kafasında bira şişesi kırılan 1 kişi yaralandı. Maçın ardından evlerine gitmek üzere metro durağına doğru yürüyen Madrid'de yaşayan bir Türk karı koca ile 2 Türk diplomat, 2-3 kişinin saldırısına uğradı. Arkasından gelen bir kişi tarafından kafasında bira şişesi kırılan ve şans eseri hafif yara alan S.K adlı Türk vatandaşı, ''Madrid'de yaşayan bir Türk olarak takımımızı desteklemek için maça gittim. Salonun hemen çıkışında, 100 metre kadar ileride yolda yürürken aniden saldırıya uğradık. Nereden geldiğini anlamadığım şekilde biri kafamda şişe kırdı. Yere düştüm, sonra da birkaç tekme ve yumruk darbesi aldım. Eşime ve yanımdaki arkadaşlarımı da saldırmaya çalıştılar ve sonra hemen kaçtılar. Holigan bir kavga olmadı, çünkü karşılıklı olarak sözlü bir atışma, diyalog hiç yok. Sanki öldürmek için saldırdılar'' şeklinde konuştu. Bu arada polis karakoluna giderek olay hakkında şikayetçi olan S.K'ya Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği de tam destek çıkarken, olayın aydınlatılıp, saldırganların yakalanması için gerekli girişimlerin başlatıldığı belirtildi. Öte yandan saldırı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği tarafından yazılı olarak Real Madrid kulübüne de bildirilirken, İspanyol kulübünden yazılı olarak verilen yanıtta, ''Olayın bizim taraftar gruplarından kaynaklandığını düşünmüyoruz. Üzgünüz ve yapabileceğimiz her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yara alan vatandaşınızı bizim için kucaklayın'' denildi.