T24 LogoT24 Logo
Dünya

MADRİD'DE TOPUKLU AYAKKABI YARIŞI MADRİD (A.A)

01 Temmuz 2011 14:53

-MADRİD'DE TOPUKLU AYAKKABI YARIŞI MADRİD (A.A) - 01.07.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid, 24 Haziran'da başlayan "Eşcinsellik Gururu" günleri nedeniyle renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen geleneksel topuklu ayakkabı yarışı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi çekti. Yaklaşık 10 kişinin topuklu ayakkabıyla Arnavut kaldırımlı sokakta yaptığı yürüyüşü Portekizli Jose kazandı. Jose, ödülünü alırken, "eşcinsel olmadığını, eğlence için yarışmaya katıldığını" söyledi. Yarışmada birinciye 400, ikinciye 200 ve üçüncüye 100 avro ödül verilirken, ayrıca ilk üçe hediye sepetleri ve 3'er adet pizza takdim edildi. Bu arada kent merkezindeki 6 meydanda kurulan sahnelerde müzik ve dans şovları organize edilirken, gürültüden rahatsız olan bazı Madridlilerin tepkileri tartışma konusu oldu. Chueca Meydanı'nda yaşayanlar gürültüden dolayı konserlere karşı çıksa da belediye, "sessiz konserler" organize edilmesine müsaade etti. Öte yandan eşcinsel dernekleri, 3 Temmuz'a kadar sürecek etkinliklerin Madrid'e bırakacağı gelirin 110 milyon avroyu bulacağını belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24