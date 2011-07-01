-MADRİD'DE TOPUKLU AYAKKABI YARIŞI MADRİD (A.A) - 01.07.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid, 24 Haziran'da başlayan "Eşcinsellik Gururu" günleri nedeniyle renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenen geleneksel topuklu ayakkabı yarışı, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi çekti. Yaklaşık 10 kişinin topuklu ayakkabıyla Arnavut kaldırımlı sokakta yaptığı yürüyüşü Portekizli Jose kazandı. Jose, ödülünü alırken, "eşcinsel olmadığını, eğlence için yarışmaya katıldığını" söyledi. Yarışmada birinciye 400, ikinciye 200 ve üçüncüye 100 avro ödül verilirken, ayrıca ilk üçe hediye sepetleri ve 3'er adet pizza takdim edildi. Bu arada kent merkezindeki 6 meydanda kurulan sahnelerde müzik ve dans şovları organize edilirken, gürültüden rahatsız olan bazı Madridlilerin tepkileri tartışma konusu oldu. Chueca Meydanı'nda yaşayanlar gürültüden dolayı konserlere karşı çıksa da belediye, "sessiz konserler" organize edilmesine müsaade etti. Öte yandan eşcinsel dernekleri, 3 Temmuz'a kadar sürecek etkinliklerin Madrid'e bırakacağı gelirin 110 milyon avroyu bulacağını belirtiyor.