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Spor

Madrid'de sessiz galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Atletico Madrid kendi sahasında PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti.

26 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Atletico Madrid kendi sahasında PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti.

Vicente Calderon Stadı'nda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Simao ve 27. dakikada Maxi Rodriguez'den gelirken; PSV Eindhoven'in tek golü 47. dakikada Koevermans'tan geldi.

Atletico Madrid bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 3 puanda kaldı ve Marsilya ile UEFA Kupası'na gitme şansını son maça bıraktı.

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