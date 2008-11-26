Madrid'de sessiz galibiyet



Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Atletico Madrid kendi sahasında PSV Eindhoven'ı 2-1 mağlup etti.



Vicente Calderon Stadı'nda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Simao ve 27. dakikada Maxi Rodriguez'den gelirken; PSV Eindhoven'in tek golü 47. dakikada Koevermans'tan geldi.



Atletico Madrid bu sonuçla puanını 11'e yükseltti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. PSV Eindhoven ise 3 puanda kaldı ve Marsilya ile UEFA Kupası'na gitme şansını son maça bıraktı.



