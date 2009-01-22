Madrid'de Perez sesleri



İspanyol basını, Real Madrid eski başkanı Florentino Perez'in sezon sonunda yapılacak seçimde aday olacağını yazdı. Perez'in listesinde ise Arsene Wenger ve Kaka'nın olduğu iddia ediliyor.



İspanya'nın Real Madrid kulübünde sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili İspanyol basınında verilen haberlerde, eski başkanlardan Florentino Perez'in ismi en fazla öne çıkıyor.



İspanyol spor gazetelerinden AS, Madridlilerin yüzde 78'sinin Perez'i çözüm olarak gördüklerini iddia etti. Real Madrid'de istifa eden Ramon Calderon'un yerine kulüp başkanlığına getirilen Vicente Boluda'nın başkanlığındaki yönetimin sezon sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinin tarihini henüz belirlemediği kaydedilirken, tarihin belli olmasından itibaren Perez'in resmen aday olacağını duyurup, çalışmalara başlayacağı ileri sürüldü.



AS'a göre Perez'in teknik direktör olarak şu anda Arsenal'i çalıştıran Arsen Wenger'i getirmek istediği, futbolcu olarak da Milan'dan Kaka'yı almak istediği iddiaları ortaya atıldı. Perez'in ayrıca Real Madrid eski futbolcusu Fransız Zinedine Zidane'ı futboldan sorumlu yönetici olarak kulübe geri getireceği yazıldı.



2000-2006 yıllarında Real Madrid kulübünün başkanlığını yapan Perez, o dönemlerde Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Owen, Beckham gibi ünlü isimleri transfer eden başkan olmuştu.

