-MADRİD'DE PAPA KARŞITI GÖSTERİ MADRİD (A.A) - 18.08.2011 - Katolik Kilisesinin İspanya'nın başkenti Madrid'de 16-21 Ağustos tarihlerinde organize ettiği ve Papa 16. Benediktus'un da katılacağı "Dünya Gençlik Günleri" etkinliklerine İspanyol hükümetinin kamu bütçesinden yaptığı 25 milyon avroya yakın harcamayı protesto etmek için yapılan gösteri olaylı sona erdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı Madrid'in merkezindeki gösterinin 19-30-21.30 saatleri arasında yapılması öngörülürken, iki saate yakın uzamasından, güvenlik koridorunun aşılmasından ve bazı göstericilerin Sol Meydanı'nda kalmak istemesinden dolayı polis müdahale etti. Bazı göstericilerin polise şişe fırlattığı, kısa süreli gerginlik yaşandığı bildirildi. Çıkan olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığı, 2 polisin de yaralandığı ifade edildi. Öte yandan laik gruplar ile Madrid'de bulunan Katolik gençler arasında da tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Polis, güvenlik amacıyla, Sol Meydanındaki metro durağını kapattı.