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Dünya

MADRİD'DE KOKAİN LABORATUVARI MADRİD (A.A)

18 Ocak 2011 14:29

-MADRİD'DE KOKAİN LABORATUVARI MADRİD (A.A) - 18.01.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de, Avrupa'nın en büyük ve en ileri tekniğe sahip kokain laboratuvarının ortaya çıkarıldığı bildirildi. Yerel basının haberine göre, kokain üretim, dağıtım ve satışıyla ilgili olarak Madrid'de 7 Ocakta başlatılan operasyonlarda, şimdiye kadar 25 kişinin yakalandığı açıklandı. Aralarında Kolombiyalıların da bulunduğu 25 kişiden 20'sinin tutuklandığı, 5 kişinin sorgulanmasına devam edildiği belirtildi. Şimdiye kadar 22 yere baskın düzenlendiği ve operasyonlarının ucunun açık olduğu kaydedildi. Polisin 2 yıllık araştırmasının ardından yapılan baskınlarda toplam değeri 50 milyon avro olan, 300 kilogramdan fazla piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış kokainin, 33 ton kimyasal madde, 2 milyon avro nakit para, 470 cep telefonu ile lüks arabalar ve bazı silahların ele geçirildiği ifade edildi.

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