-Madrid'de günde 3 bin genç günah çıkartıyor MADRİD (A.A) - 18.08.2011 - Katolik Kilisesi'nin 16-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği "Dünya Gençlik Günleri" kapsamında Madrid'de bulunan yaklaşık bir milyon Katolik genç, park alanında kurulan portatif açık odalarda günah çıkartıyor. Kentin merkezindeki Retiro Parkı'nda kurulan 200 portatif oda, saat 09.00 ile 22.00 arasında açık tutulurken, dönüşümlü olarak 800 rahip görev yapıyor. Organizasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, 20 farklı dilde yapılan günah çıkarmalara günde 3 bin kadar genç katılıyor. 139 farklı ülkeden gelip Madrid'de toplanan Katolik gençler, birbirleriyle kaynaşma ve arkadaş olma olanağı bulurken, Madrid sokakları da renkli görüntülere sahne oluyor. Organizasyona kayıtlı olarak gelen gençlere verilen sırt çantalarında tişört, rehber, Madrid haritası, haç, tespih, yelpaze, şapka ve İncil'in yanı sıra alkolsüz bira olması dikkat çekiyor. Genelde okulların spor salonlarında uyuyan ve toplu kahvaltı eden gençler, her gün farklı dinsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılıyor. Bu arada, kiliseye kayıtlı olarak Madrid'e gelen gençler, anlaşmalı restoranlarda günlük 3,5 avroya yemek menüleri alabilirken, metro ve otobüs ulaşımı için de yarıdan daha az ödeme yapıyor. Gençleri kiliseye daha çok bağlama, Katolik dinini daha iyi öğretme ve gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını hedefleyen Dünya Gençlik Günlerine Papa 16. Benediktus da katılacak. Madrid'e bugün gelecek olacak Papa, havaalanından şehir merkezine kadar her zamanki zırhlı özel aracıyla seyahat edecek ve yolda gençleri selamlayacak. Papanın gelmesi dolayısıyla şehir merkezi trafiğe kapatılırken, iki binden fazla polisin görev yapacağı bildirildi. Öte yandan, 6 gün süren organizasyonla ilgili verilen bilgilerde, kalkınmış ülkelerden gelen gençlerden kayıt için kişi başına 210 avro alındığı, fakir ülkelerden gelen yaklaşık 2 bin kişinin paralarının ise oluşturulan bir fondan karşılandığı ifade edildi. Bir grubun dönüşümlü olarak 121 saat durmadan dua ettiği dinsel etkinlikler kapsamında 14 bin rahip ve 800 piskopos din adamı görev yapıyor.