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BBC Türkçe

Madrid'de göçmenler polisle çatıştı, çok sayıda yaralı var

30'larının ortasında olduğu söylenen Senegalli bir sokak satıcısının ölümünün ardından Madrid sokaklarında göçmen protestocularla polis arasında çatışma çıktı. Hayatını kaybeden göçmenin arkadaşları, polis tarafından kovalanırken yığılıp öldüğünü söylüyor

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'nın başkenti Madrid'de göçmenler, polis tarafından kovalanırken yığılıp kaldığını söyledikleri Senegalli sokak satıcısının ölümünün ardından polisle çatıştı.

Göçmen nüfusunun yoğun olduğu tarihi Lavapiés mahallesindeki çatışmada 10'u polis 29 kişi yaralandı.

Madrid polisinden İspanyol Efe haber ajansına yaptığı açıklamada, 6 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Perşembe akşamı yerel saatle 21:00'de başlayan çatışmaların 4,5 saat sürdüğü ve sokak sokak yayıldığı belirtiliyor.

Protestocular bir motosikleti ve çöp kovalarını ateşe verdi, polise taş attı. Polis ise protestoculara plastik mermiyle müdahale etti.

Otobüs durakları ve banka şubeleri de zarar gördü.

Acil yardım çalışanları, 30'larının ortasında olduğu söylenen Mmame Mbage'nin bilinçsiz bir halde sokakta yatarken bulunduğunu ve kalp krizinden öldüğünü söyledi.

Protestocular, Mbage'nin İspanya'ya botla 12 yıl önce ulaştığını söylüyorlar.

Mbage'nin yasa dışı bir şekilde çanta ya da parfüm satarak geçindiği ve ailesine para gönderdiği belirtiliyor.

25 yaşındaki Senegalli sokak satıcısı Modou, Fransız AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Polis geldi ve onu Sol'dan Lavapiés'e motorsikletle kovaladılar. En sonunda burada öldü" dedi.

Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena, olayla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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