-MADRİD'DE GERGİN GECE MADRİD (A.A) - 04.08.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de sistem karşıtlarının gösterileri bu akşam da devam ederken geniş güvenlik önemleri alan polis, kent merkezindeki Sol meydanına girişi engelledi. İspanya'da 15 Mayıs'ta başlayan sistem karşıtı eylemlerin merkezi olarak sembolik bir önemi bulunan Sol meydanı, iki gün önce tamamen temizlenip, meydanda sabahlayan az sayıdaki eylemci uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimin göstericilerin bu meydanda toplanmasına izin vermeme kararı, sistem karşıtlarını tekrar harekete geçirdi. İki gündür Madrid sokaklarında protesto yürüyüşleri yapan binlerce sistem karşıtı, her yönden giriş yolları kapatılan Sol meydanına girmeye çalışsa da bunu başaramadı. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında yerel saat ile 19.00'dan itibaren Sol metro durağı ve tren istasyonu kapatılırken meydana çıkan tüm yolların önüne de polis barikatı konuldu. Sadece bölgede oturduğunu kimlik kartıyla ispat edenlerin geçmesine izin veren polis, gazetecilere de büyük zorluklar çıkardı. Kentin en turistik sokaklarından olan Preciados caddesi de kapatıldı, zaman zaman polisle halk arasında tansiyon yükseldi. Sol meydanına giremeyen sistem karşıtları, sloganlar atarak Madrid'in şehir merkezinde yürüdü ve oturma eylemleri yaptı. Bu arada İspanyol polisinin ilk defa sistem karşıtlarına karşı geniş önlem alması, havadan helikopterlerle eylemcilerin güzergahlarının takip edilmesi dikkati çekti. Öte yandan sistem karşıtları, geçen salı akşamı 6 saat kadar süren gösterilerinde de Sol meydanına girememiş ve daha sonra kentin en önemli meydanlarından Mayor'da toplanmıştı. Mayor meydanındaki konuşmaların ardından kalabalık dağılsa da burada çadır kurarak sabahlayan 30 kişilik bir grup, sabah polis tarafından kaldırılmıştı. İki gündür süren gösterilerde 4 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor. Barcelona ve Valencia kentlerindeki bazı küçük gruplar da sistem karşıtlarına destek gösterileri yapıyor.