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Madrid'de finalin adı Djokovic -Murray

2016'daki muhteşem formunu Monte Carlo'da Jiri Vesely'ye sürpriz bir şekilde elenerek bozan Novak Djokovic, Madrid'de bıraktığı yerden devam ediyor

08 Mayıs 2016 13:10

Dünyanın 1 numarası Novak Djokovic, Madrid Masters yarı finalinde Kei Nishikori'yi 6-3 ve 7-6(4) ile geçti ve finalde Andy Murray'nin rakibi oldu.

2016'daki muhteşem formunu Monte Carlo'da Jiri Vesely'ye sürpriz bir şekilde elenerek bozan Novak Djokovic, Madrid'de bıraktığı yerden devam ediyor.

Miami Açık finalinde 2 sette geçtiği Kei Nishikori'ye aynı tarifeyi uygulayarak finale adını yazdırdı.

Eurosport'taki habere göre, 1 saat 59 dakika süren mücadelede ilk seti zorlanmadan alan Sırp raket, ikiinci setin 10. oyununda dört maç sayısından yararlanamadı ve kazanan tie-break sonucunda belli oldu, 7-6(4).

Djokovic'in finaldeki rakibi Nadal'ı eleyen Andy Murray olacak. Djokovic'in Britanyalıya karşı oynadığı 31 maçta 22-9 üstünlüğü bulunuyor.

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