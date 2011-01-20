-MADRİD'DE ÇÖP OTEL AÇILDI ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - İspanya'nın başkenti Madrid'de çöpten ve çeşitli atıklardan yapılmış otel kapılarını müşterilerine açtı. Beach Garbage (Çöplük Sahil) otelinin duvarları, Avrupa kıyılarında gelgitlerin bıraktığı moloz ve çöp, çöplüklerdeki atıklar ve bit pazarından satın alınan eşyalarla kaplandı. Madrid'in Uluslararası Turizm Fuarı'na (Fitur) evsahipliği yapması dolayısıyla Alman sanatçı Ha Schult tarafından inşa edilen beş yatak odalı otel, merkezdeki Plaza de Callao'da bulunuyor. Dikkati Avrupa'daki kitlesel turizmin ortaya çıkardığı korkunç boyutlardaki atık ve çöpe çekmeyi amaçladığını söyleyen Schult, "Beach Garbage otelini yarattım, çünkü gezegenimizin okyanusları en büyük çöplükler haline geldi" dedi. Çöp otelin inşasında kullanılan malzemelerin yüzde 30 ila yüzde 40'ı İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya kıyılarında bulunan moloz, çöp ve atıklardan oluşuyor. Projenin sorumlularından Rose Qiqueras, amaçlarının turizm sanayisinin çizdiği resimlerle çelişen bir durumu göstermek olduğunu belirterek, "Eğer sahillerimizi temiz tutmazsak tatillerimizin nasıl olabileceğini göstermek istedik" dedi ve güney İtalya kıyılarının en kötü durumdaki yerler olduğunu sözlerine ekledi.