Madrid, Ronaldo'nun değerini biçti: Almak isteyen 180 milyon euro öder

Manchester United, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istiyorsa 180 milyon Euro'yu gözden çıkarmak zorunda.

Son günlerde İngiliz basınında çıkan haberlerde Cristiano Ronaldo’nun, eski takımı Manchester United’a dönebileceği konuşuluyor. Ancak Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldıza imza attırmak için ciddi bir mali yükümlülüğü yerine getirmek zorunda.

Real Madrid'den: 750 milyon Euro

Guardian Gazetesi, Manchester United Kulübü'nün, Ronaldo’nun alacağı yıllık ücretle birlikte yaklaşık 180 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiğini yazdı. Şu Real Madrid’de haftalık 403 bin euro kazanan Portekizli yıldızın, United’da 486 bin pound kazanması öngörülüyor.

İngiliz ekibi, bonservis ücreti olarak da en az 77 milyon Euro ödemek zorunda. Yapılan hesaba göre Ronaldo’nun bonservisi ve 4 yıllık ücreti, Manchester United’a en az 180 milyon Euro'ya mal olacak.

Ajansspor.com'da yer alan habere göre; İngiliz devi, dünyaca ünlü futbolcuyu 2003 yılında 17,5 milyon Euro'ya transfer etmiş, 2009 yılında ise rekor bir ücretle 94 milyon Euro'ya Real Madrid’e göndermişti.

‘Bütün haberler spekülasyon’

Ronaldo ise hakkında çıkan iddialara cevap vermekte gecikmedi. 5-1 kazanılan Elche maçı sonrası basına açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız, “Geleceğimle ilgili yapılan bütün haberler spekülasyondan ibaret. Benim geleceğim Madrid’de. Sezon benim adıma güzel geçiyor, geleceğim hakkında konuşmayacağım” ifadeleri kullandı.

Manchester United Teknik Direktörü Louis van Gaal’in, geçtiğimiz günlerde Ronaldo hakkında yaptığı açıklama oldukça ses getirmişti: Ronaldo gibi bir oyuncuyu kim istemez. Fakat Real Madrid’in onu bırakacağını zannetmiyorum.