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Spor

Madrid polisi, Galatasaraylı taraftarları gözaltına aldı

Real Madrid-Galatasaray maçı öncesi gerginlik yaşandı. Polis taraftara müdahale etti. Bazı Galatasaray'lı taraftarlar gözaltına alındı

03 Nisan 2013 22:21

Galatasaray taraftarlarının meşale yakmasına sinirlenen İspanyol polisi ile Galatasaray'lı taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Polis, bazı taraftarları tartakladı. Yaşanan olayı görüntüleyen diğer taraftarlar da polis tarafından coplandı. Diğer yandan bazı taraftarlar gözaltına alındı.

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile yapacağı ilk maç öncesi Madrid kentinin merkezi bölgelerinde toplandı.

Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen çok sayıda taraftar, maç saatini şehrin çeşitli meydanlarında bir araya gelip tezahüratlar yaparak beklediler. Taraftarların maça ilgisinin oldukça yüksek olduğu görüldü. İspanyol güvenlik güçleri, taraftarların yoğunlaştığı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı ve bu alanlarda ambulansların da bekletilmesi dikkati çekti.

 

5 kişi gözaltında

 

Ancak öğleden sonra Plaza del Sol'e yakın bir noktada Galatasaray taraftarlarıyla İspanyol polisi arasında arbede yaşandı. Meşale yakan bir grup taraftara önce uyarı yapan polis, daha sonra copla müdahalede bulundu. Taraftarlarla güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı, bu sırada 5 taraftarın gözaltına alındığı öğrenildi

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