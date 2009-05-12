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Spor

Madrid olmadı, Barca verelim o zaman

Schuster’le Madrid’de gizlice el sıkışan Galatasaray Başkanı Adnan Polat, her ihtimale karşın alternatifleri de hazır tutuyor.

12 Mayıs 2009 03:00


Yeni sezonda teknik direktör Bülent Korkmaz’la yolları ayırıp, tecrübeli bir hocayla çalışmak isteyen ve bu doğrultuda Bernd Schuster’le Madrid’de gizlice el sıkışan Galatasaray Başkanı Adnan Polat, her ihtimale karşın alternatifleri de hazır tutuyor.

Schuster’in son anda bir başka kulüple mukavele imzalama olasılığını göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, Frank Rijkaard’ı yedekte bekletiyor.

Görüşmeleri sıcak tutması için görevlendirilen Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel’in bu nedenle Hollanda’da Rijkaard’la bir araya geldiği öne sürüldü. Rijkaard’la Schuster’in La Liga macerasındaki hikayeleri ise oldukça ilginç.

Madrid’i şampiyon yapınca...

Schuster geçen sezon Real Madrid’i şampiyon yapınca, Rijkaard Barcelona’daki işinden olmuştu. Bu sezonun ilk yarısında ise Schuster, Barça maçı öncesi yaptığı, “Kazanma şansımız yok” açıklamasından sonra kovulmuştu.

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