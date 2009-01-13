Madrid karıştı!..



Real Madrid Kulübü, Marca gazetesinin bugün ortaya attığı, kulüp başkanı Ramonn Calderon'a bağlı bir grubun "genel kurulda oy sahtekarlığı" yaptığı iddiasını yalanlamayıp, geniş bir soruşturma açacağını duyurdu.



Real Madrid kulübünün üyelerinden sorumlu en üst düzey temsilci olan Luis Barcena, bugün Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Geçtiğimiz 7 aralıkta yapılan genel kurulda dışarıdan kişilere oy kullandırarak başkan Calderon'u "sahtekarlıkla" suçlayan İspanyol spor gazetesinin iddialarını ne yalanlayan ne de doğrulayan Barcena, söz konusu iddialarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılacağını söyledi.



Barcena, oy kullanma hakkı olmayan üyelerin oy kullandığının tespit edilmesi halinde kulüpten kovulacaklarını kaydetti.



Bu arada, Marca gazetesi iddialarının arkasında kalmaya devam ederken, kulüp başkanı Calderon'un istifasını isteyen açıklamalarda duyulmaya başladı.



