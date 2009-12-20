Madrid farkı

T24 -

İspanya Ligi'nde yaptığı flaş transferlerle adından sıkça söz ettiren Real Madrid, evinde ağırladığı Zaragoza'yı 6-0'la geçerek şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösterdi.Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 3. ve 34. dakikalarda Higuain, 26. ve 28. dakikalarda Van Der Vaart, 50. dakikada Cristiano Ronaldo ve 71. dakikada Benzema kaydetti.Bu sonuçla Real Madrid ligdeki puanını 37'ye yükselterek Barcelona'nın ardında ikinciliğini sürdürürken, Zaragoza 12 puanda kaldı.