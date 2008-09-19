Madrid faciasının videosu ortaya çıktı

İspanyol El Pais gazetesi, uçağın pistten çıkarken yolundan saptığını ve alev aldığını gösteren görüntüyü yayınlarken, sitede kazanın hemen ardından kontrol kulesiyle yapılan, “Başlangıç 33 solda bir kaza oldu. Sanıyoruz uçak. Alev ve duman gördük daha fazla birşey görmedik” ve “Tamam. İtfaiyenin oralara yakın bir yerlerde gözüküyor. İtfaiye ile konuşacağız tamam” ifadelerinin yer aldığı telsiz konuşmalarına yer verildi.Bu arada, kazayı araştırma komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğü sırada, komisyondaki İspanyol Pilotlar Derneği’nin temsilcisi, komisyonun ön raporlarının ve elindeki bilginin, İspanyol basınına sızmasından dolayı istifa ettiğini açıkladı.İstifa eden pilotun, İspanyol Bayındırlık Bakanı Magdalena Alvarez tarafından seçildiği, ancak haberlerin basına sızdırılmasından ve komisyonun bağımsız bir soruşturma yürütmesinin garanti edilmesinde Bakanlığın başarısız olmasından rahatsızlık duyarak istifasını sunduğu bildirildi.