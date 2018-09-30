Madrid derbisi Barça'ya yaradı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan derbi mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Barcelona'nın Camp Nou'da puan kaybettiği haftada şampiyonluğun iki büyük adayı Real Madrid ve Atletico Madrid, Santiago Bernabeu'ya 3 puan parolası ile çıktı ancak 90 dakika sonunda sahadan birer puanla ayrıldılar.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 14'e çıkardı ve ikinci sırada kaldı, Atletico Madrid ise puanını 12'ye yükseltti ve dördüncü sırada haftayı kapattı.