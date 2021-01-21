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Dünya

Madrid'deki patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti

21 Ocak 2021 10:08

T24 Dış Haberler

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği düşünülen patlamada en az üç kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

Toledo Sokağı'nda meydana gelen patlama, çevredeki binalara ciddi hasar verdi. Çekilen görüntülerde bir yapının ön cephesinin tamamen yıkıldığı görülüyor.

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez Almeida, gazetecilere binanın çökebileceğini söyledi.

Ölenler arasında 85 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Martínez-Almeida, patlamaya gaz sızıntısının neden olduğunu düşünseler de yetkililerin incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.

 

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