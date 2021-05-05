Madrid'de seçim: Koronavirüs kısıtlamalarına karşı duran sağcı lider yeniden kazandı

İspanya'nın Madrid bölgesinde düzenlenen yerel seçimlerde, Halk Partisi'nden (PP)Koronavirüs kısıtlamalarına karşı duruşuyla bilinen sağcı aday Isabel Díaz Ayuso yeniden seçildi.

BBC'de yer alan habere göre, Madrid'de gerçekleşen yerel seçim sonucunda PP'den Isabel Díaz Ayuso seçildi. PP'nin koltukları iki katına çıksa da çoğunluk oluşturamayan Ayuso'nun aşırı sağla bir koalisyon oluşturması gerekebilir.

Ayuso, oyların yüzde 44.7'sini alarak Madrid'in 136 koltuklu meclisinde 65 koltuk kazandı.

Sağcı lider Ayuso, seçim kampanyası sürecinde verilecek oyun "sosyalizm ve özgürlük" arasında bir karar olduğu ifadelerini kullanırken rakibi solcu parti Unidos Podemes'den (Birlikte Yapabiliriz) Pablo Iglesias, söz konusu seçimin "demokrasiyle faşizm" arasında yapılacağını söylemişti. Iglesias, Ayuso'nun kazanması durumunda Madrid yönetiminde aşırı sağcı Vox Partisi'nin güç kazanabileceğinin altını çizmişti.

Koronavirüs kısıtlamalarına karşı durmuştu

26 yıldır Madrid'i yöneten PP'nin 'yükselen yıldızı' olarak kabul edilen 42 yaşındaki Ayuso, merkezi hükûmetin Koronavirüs salgınında attığı adımları sık sık eleştirmişti.

İspanya'da diğer bölgelerde kısıtlamalar uygulanırken Ayuso şubat ayından beri bar ve restoranların açık kalmasını sağlamıştı.

Madrid bölgesi İspanya'nın en yüksek Koronavirüs vakalarının ve en fazla yoğun bakım hastasının bulunduğu bölge olmuştu.