Madrid' Bask'ın yedi!..



İspanya Kral Kupası'nda (Copa del Rey) şok sonuçlar alınmaya devam ediyor. Kupada 4.tur mücadelesinde son kurban Real Madrid oldu.



Real Madrid İspanya Segunda B (3. Lig) ekiplerinden Bask temsilcisi Real Union'a deplasmanda turun ilk maçında 3-2 mağlup olarak taraftarını şoke etti.



De La Red sahada yıkıldı!



Real Union'u tarihi galibiyete taşıyan goller 2. ve 20. dakikalarda Dominiquez, 63. dakikada Goikoetxea'dan gelirken Real Madrid adına 9. dakikada Higuain, 53. dakikada Saviola'nın golleri mağlubiyeti engelleyemedi.



Maçın 13. dakikasında Real Madrid'de De La Red kötü bir şekilde yerde kaldı ve ambulans ile hastaheneye kaldırıldı. De La Red'in durumu hakkında bir açıklama yapılmazken İspanyol futbolcunun sahada bir anda yerde kalışı tüm futbolseverler üzerinde soğuk duş etkisi yarattı. De La Red'in kan basıncının düştüğü ve tedbir amaçlı geceyi hastahanede geçireceği ifade edildi. Öte yandan İspanya Kral Kupası 4. tur ilk maçında 3. lig takımlarından Poli Ejido'ya deplasmanda dün gece oynanan maçta 5-0 yenilen Villarreal herkesi şaşırtmıştı.



