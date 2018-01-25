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Ekonomi

MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlılara satıldı

Uzun süredir ortalık görüşmeleri yapan MADO'nun yüzde 42.7'si Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital'e satıldı

25 Ocak 2018 23:59

Bir yıldan uzun süredir ortaklık görüşmeler yapan kafe zinciri Mado'nun yüzde 42.7'si satıldı. Katarlı Al Sraiya ve Venture Capital, MADO’yu Lüksemburg’da kurulu Turkish Cafe Company S.A.R.L adlı firma üzerinden aldı.

Konuyla ilgili Rekabet Kurulu’nda yayınlanan duyuruda, Yaşar Dondurma ve Gıda Maddeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların yüzde 42'sinin Turkey Café Company S.A.R.L. tarafından devralındığı bildirildi.

Satın alma işlemi ile ilgili olarak Dünya gazetesine konuşan MADO Genel Müdürü Gürol Çıragöz ise “20 ülkede 50 mağazamız var. Bunu daha da artırmak ve küresel bir oyuncu olma hedefindeyiz. Bu ortaklık bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye destek verecek” dedi.

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