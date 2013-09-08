Madonna'dan Obama'ya 'Suriye'den uzak dur' mesajı

Savaş karşıtı duruşuyla da bilinen ABD’li pop yıldızı Madonna, Suriye’ye yönelik olası bir müdahaleye karşı sosyal medyadan tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Facebook sayfasından “ABD insanlık uğruna Suriye’den uzak dur” mesajını paylaştı. ABD Başkanı Barack Obama’nın en önemli destekçileri arasında olan Madonna’nın tepkisi hayranlarını şaşırttı.

Madonna, daha önce de George Walker Bush yönetimini Saddam Hüseyin’e benzetmişti.

Azelia Banks’tan Obama uyarısı

Suriye müdahalesine karşı tepki gösteren tek sanatçı Madonna değil. 22 yaşındaki şarkıcı Azelia Banks, Twitter’dan sert dille ABD hükümetini eleştirdi.

Suriye’de kimyasal silah kullandığının kanıtlanmadığını ifade eden Banks, “ABD bu kez kendi işiyle ilgilenmeli. Eğer Obama Suriye’ye müdahale ederse, ABD’nin bir daha asla siyahi bir başkanı olmaz” mesajını paylaştı.