-MADONNA'DAN FİTNESS SALONLARI ZİNCİRİ MEKSİKO (A.A) - 26.10.2010 - Pop şarkıcısı Madonna, Hard Candy Fitness olarak bilinen fitness merkezlerinin açılışını yapacak. Madonna, menejeri ve New Evolution Ventures ortaklığındaki fitness salonlarının ilkinin Meksika'nın başkenti Meksiko'da lüks bir semtte 29 kasımda açılmasının planlandığı, ünlü yıldızın da Meksiko'daki açılışa katılacağı bildirildi. Hard Candy Fitnessten yapılan açıklamada, Asya, Avrupa, Arjantin, Brezilya ve Rusya'daki 10'dan fazla yerde kurulanları da kapsayacak spor salonlarının dünya genelinde büyük şehirlerde açılacağı kaydedildi. Açıklamada, yakın zamanda ABD'de spor salonu açılmasının planlanmadığı, ancak gelecekte daha fazla yerde fitness merkezi açılmasının muhtemel olduğu belirtildi.