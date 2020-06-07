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Dünya

Madonna, Londra'daki George Floyd protestolarına katıldı

Dizinden sakatlanan Madonna protestolara koltuk değnekleriyle katıldı

07 Haziran 2020 10:25

Ünlü şarkıcı Madonna, ABD'de polisin diziyle boynuna bastırarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd'un ardından başlayan Siyahların Yaşamı Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarına Londra'da katıldı. 

Dizi sakatlandığı için koltuk değnekleriyle protestoya katılan Madonna, Londra'daki eylemlerde görüntülendi. 61 yaşındaki şarkıcıyı tanıyan eylemciler telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Hayranları Madonna'nın koltuk değnekleriyle protestolara katıldığını vurguladı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi dünyanın dört bir yanıda ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı eylemleri başlattı. 

 

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