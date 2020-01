Madonna'nın Paris'teki konseri başını yaktı!

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi, Paris'teki konserinde parti liderine hakaret ettiği gerekçesiyle ünlü Amerikalı pop yıldızı Madonna'yı mahkemeye vereceğini açıkladı.

Ülkenin aşırı sağcı ve milliyetçi partisi Milli Cephe (FN), partinin lideri Marine Le Pen'in, Madonna'nın 14 Temmuz'daki Paris konserinde seslendirdiği "Nobody Knows Me" adlı şarkı için kullanılan klipte, alnında gamalı haç ve Hitler görünümlü yansıtıldığı gerekçesiyle sanatçı hakkında Fransız mahkemeleri önünde "hakaret" davası açacağını duyurdu. Dava başvurusunun hafta içinde yapılacağı belirtildi.

Marine Le Pen, Madonna'nın "MDNA" turnesi kapsamında geçen ay Haziran ayında İsrail'den başlattığı konserlerde kullandığı klibe daha önce de tepki göstermiş ve klibin Fransa'da 14 Temmuz ve 21 Ağustos'ta verilecek konserlerde kullanılması halinde kendisinden davacı olacağı uyarısında bulunmuştu. Le Pen, bu çerçevede, "Madonna bunu Fransa'da yaparsa intikamını alırız. Kendilerinden söz ettirmeye ihtiyaç duyan yaşlı şarkıcıların neden böyle aşırılıklara başvurduğu şimdi anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fransız milliyetçiler Madonna'ya savaş ilan ederken, Fransız ırkçılıkla mücadele örgütü SOS RACISME'den ünlü sanatçıya destek geldi. Örgütün Paris'teki merkezinden yapılan açıklamada, sanatçının 14 Temmuz akşamı Paris'te 70 bin kişi önünde verdiği konserdeki "ırkçılık karşıtı ve feminist söylem"den övgüyle söz edildi.

Papa'nın görüntüsü vardı

Amerikalı yıldızın MDNA turnesi konserlerinde söylediği "Nobody Knows Me" adlı parça sırasında gösterilen klipte Marine Le Pen'in yanı sıra Papa 16. Benedikt, Çin lideri Hu Jintao ve Amerikalı aşırı muhafazakar politikacı Sarah Palin gibi isimlerin görüntülerine de yer veriliyor.

Madonna daha önce de 2006'daki "Confessions Tour" ile 2008'deki "Sticky and Sweet Tour" konserlerinde politik içerikli klipler kullanmıştı. Ünlü pop yıldızı bu kliplerle "kin ve aşırı eğilimlerin insanlığı her zaman daha beter rejimlere sürüklediği" mesajı veriyor.