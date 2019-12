Madoff skandalı büyüyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesinin haberine göre, Nasdaq Borsası'nın eski başkanı Madoff'un uyguladığı "Ponzi Oyunu"nun (bir nevi borcu borçla ödeme sistemi) en büyük kurbanlarından biri İngiliz HSBC bankası oldu. HSBC, yaklaşık 1 milyar dolar kaybetti.İngiltere'nin en büyük bankalarından olan Royal Bank of Scotland (RSB), Madoff'un şirketi Bernard L. Madoff Investment Securities LLC'nin varlıklarının değeri sıfırlanmışsa potansiyel kaybının 595 milyon dolar olabileceğini açıkladı.Alman Man şirketi de Madoff'un şirketinin doğrudan ya da dolaylı olarak danışmanlık yaptığı iki fona 360 milyon dolar yatırım yaptığını bildirdi.Fransa'nın dördüncü büyük bankası Natixis de 605 milyon dolarla Madoff'un dolaylı kurbanı olabileceğini belirtti. Banka, yaptığı açıklamada, Madoff'un yönettiği hedge fonlara doğrudan yatırım yapmadığını, ancak bazı müşterilerinin Madoff'un şirketine yatırım yapan üçüncü tarafların yönettiği fonlara para yatırdığını kaydetti.İtalya'nın ikinci büyük bankası UniCredit SpA, Madoff ile bağlantılı yatırımlara 75 milyon Euro aktardığını açıkladı.Japonya'nın en büyük aracı kurumu Nomura Holdings de Madoff'un yatırımlarına maruz kalan parasının miktarının 302 milyon dolar olduğunu bildirdi.Dün İspanya'nın en büyük bankası Santander, müşterilerinin Madoff'un ürünlerine yaptığı yatırımın 3,1 milyar dolar olduğunu, Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas Madoff bağlantılı yatırımlarda potansiyel kaybının 470 milyon doları bulabileceğini ve İsviçreli Reichmuth & Co bankası da 329,1 milyon dolarının tehlikede olduğunu bildirmişti.ABD'li savcılar ve finansal kurum düzenleyicileri 70 yaşındaki Madoff'u, yatırım danışmanlığı aracılığıyla 50 milyar dolarlık yolsuzluk yapmakla suçluyorlar.Tutuklandıktan sonra 10 milyon dolar kefaletle serbest bırakılan Madoff suçlu bulunması halinde, 20 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırılabilir.