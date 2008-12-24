Madoff mağduru Fransız yatırımcı intihar etti

Yolsuzlukla suçlanan Amerikalı Bernard Madoff'un şirketinin mağdurlarından Fransız iş adamı Thierry de la Villehuchet, içine düştüğü sıkıntılara daha fazla dayanamayarak New York'ta intihar etti.
Fransız gazetesi La Tribune'deki haberde, Access International şirketinin kurucularından olan 65 yaşındaki Thierry de la Villehuchet'nin şirketinin Bernard Madoff'a yatırım yaptığı, ancak skandalın patlak vermesiyle ortaya çıkan baskıya dayanamayan De la Villehuchet'nin bu sabah New York'taki bürosunda hayatına son verdiği belirtildi. Wall Street'in titanı 50 milyar doları batırdıMadoff skandalı büyüyorMadoff yatırımcıları dolandırıcılardan korumak için akıl da vermişTarihin en büyük sahtekârlığına şaşırtan cezaMadoff metroseksüel çıktı
Haberde, Fransız iş adamının sorunu çözmek için bir haftadır Amerikalı yetkililerle temas halinde olduğu, "kendisine güvenenlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken koşuşturmaya dayanamadığının" öğrenildiği ifade edildi.
New York Times ise Thierry de la Villehuchet'nin kaybının 1.4 milyar dolara yaklaştığını yazdı.
Nasdaq eski patronu Madoff, bütün dünyadaki zengin çevrelerin güvenini kazanarak 50 milyar dolarlık dev bir yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.