Madoff mağduru Fransız yatırımcı intihar etti

Fransız gazetesi La Tribune'deki haberde, Access International şirketinin kurucularından olan 65 yaşındaki Thierry de la Villehuchet'nin şirketinin Bernard Madoff'a yatırım yaptığı, ancak skandalın patlak vermesiyle ortaya çıkan baskıya dayanamayan De la Villehuchet'nin bu sabah New York'taki bürosunda hayatına son verdiği belirtildi.Haberde, Fransız iş adamının sorunu çözmek için bir haftadır Amerikalı yetkililerle temas halinde olduğu, "kendisine güvenenlere karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken koşuşturmaya dayanamadığının" öğrenildiği ifade edildi.New York Times ise Thierry de la Villehuchet'nin kaybının 1.4 milyar dolara yaklaştığını yazdı.Nasdaq eski patronu Madoff, bütün dünyadaki zengin çevrelerin güvenini kazanarak 50 milyar dolarlık dev bir yolsuzluk yapmakla suçlanıyor.