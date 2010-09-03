-MADOFF BENZERİ YOLSUZLUĞA 6,2 MİLYON DOLAR CEZA WASHINGTON (A.A) - 03.09.2010 - ABD Adalet Bakanlığı, New Yorklu iş adamı Bernard Madoff'un kullandığı taktikle dolandırıcılık yapan Havaili iş adamına 6,2 milyon dolarlık para cezası verildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Havaili işadamı Marvin Cooper ve şirketi ''Billion Coupons''un tamamı sağır 125 müşterisinin güvenini istismar ettiği ve bu kişileri 4 milyon dolar dolandırdığı belirtildi. Honolulu'da yaşayan Cooper'ın, dolandırıcılıktan elde ettiği parayla bir milyon dolarlık bir ev aldığı, pilotluk kursları almaya başladığı kaydedildi. New Yorklu Madoff, büyük çapta dolandırıcıkla suçlanarak 150 yıl hapse mahkum edilmişti.