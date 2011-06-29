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Ekonomi

MADO ''HELAL'' DONDURMA KAHRAMANMARAŞ (A.A)

29 Haziran 2011 17:33

-MADO ''HELAL'' DONDURMA KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 29.06.2011 - Ünlü dondurma markası MADO, dondurmada ''helal'' sertifikası aldı.  Firma özellikle, bu belge ile Uzakdoğu ülkelerindeki pazara hitap etmek istiyor. MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lokalde sadece Türkiye'ye değil dünyanın her köşesine ürün satmak istediklerini ve bu amaçla dondurmada ilk kez helal sertifikası aldıklarını söyledi.  Özellikle Endonezya ve Malezya'nın helal sertifikası talebinde bulunduğuna dikkati çeken Kanbur, ''Şimdi bu iki ülkede 500 milyon nüfusu var. Az bir kitle değil. Bunlar Müslüman ve bu sertifikayı şart koşuyorlar. Zaten bu bölgede yatırımımız var ve ürün yapma safhasına geldik. Bundan sonra gönül rahatlığı ile bu insanlara ürün satabileceğiz. Burası sıcak bir ülke ve büyük bir pazarı var. Türkiye'ye bakışları da çok olumlu. O yüzden bu pazara daha ciddi bakıyoruz'' şeklinde konuştu.  Helal sertifikasını Uluslararası İslami Araştırma Merkezi (ICRIC) tarafından verildiğini ifade eden Kanbur, şunları söyledi: ''Helal kesimin ayrı bir standardı var onları yerinde denetliyorlar. Biz, bu sertifikayı almak için 8 ay önce başvurumuzu yaptık. Yetkililer gelerek gerekli incelemeleri yaptı ve şartlara uygun olduğumuzu tespit ettikleri için de sertifikayı verdiler. Bu uluslararası akredite edilmiş bir firmanın belgesidir.'' Yakın bir zamanda İsrail pazarına girmeyi planladıklarını ve bunun için de Yahudilerin 'Kosher' sertifikası istediğini dile getiren Kanbur, şunları kaydetti: ''Her dindeki insanların istediği sertifikalar bizde hazır. Mado bir dünya markası ve her türlü insanların belgesi elimizde mevcut. Amacımız zaten bu markayı dünya markası yapmak bunun için çalışmalarımız sürüyor. Biz diyoruz ki dondurmamız dünyalı. İsrail Kosher sertifikası istiyor. Onunla ilgili çalışmamız sürüyor. ABD'den akredite oluyorsunuz ve Türkiye temsilciliği bu işin sekretaryasını sürdürüyor. Dondurma ve tatlıda Kosher belgesini alacağız.'' Kanbur, uluslararası ligde oynayan bir firma ve dondurmada Avrupa'nın en büyük zincir mağazası olduklarını da sözlerine ekledi.

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