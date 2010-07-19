-MADO DONDURMAYI ''ŞİFALANDIRDI'' KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.07.2010 - Kahramanmaraşlı dondurma markası MADO, ürün yelpazesine ''şifalı dondurmayı'' da ekledi. MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, tüketicilere 80 çeşit dondurma sunduklarını belirterek, şimdi de yeni çeşit olarak dondurma sevenleri ''şifalı dondurma'' ile buluşturduklarını söyledi. Üretimlerini çeşit zenginliğini artırarak sürdürdüklerini belirten Kanbur, ''(Maraş dondurması) olarak bilinen dondurmanın 80 çeşidini yaptık. Dutlusundan karpuzlusuna, patlıcanlısından yoğurtlusuna her çeşit dondurmanın üretimini yaptık. Şimdi insanlar sağlıklı beslenmeye önem veriyor, biz de bu düşünceden hareket ederek çeşitlerimiz arasında şifalı dondurmayı ekledik'' dedi. Kanbur, ''Şifalı dondurma'' üretimini Ar-Ge birimlerinde 2 yıldan bu yana devam eden çalışmaların sonucu olduğunu ve çalışmalarına beslenme uzmanlarının da katkıda bulunduğunu vurguladı. Doğal şifa arayanların baharatçıların yolunu tuttuğunu bildiklerini ifade eden Kanbur, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnsanlar aktara gidip şifalı çay hazırlamak için yeşil çay, zencefil gibi ürünler alıyor. Biz bu şifalı bitkileri müşterilerimize dondurmalı olarak sunacağız. Yani aktarlarda ne varsa bizde de dondurmalısı olacak. Biz dondurmanın içine balı, zencefili, naneyi, limonu, çayı, tarçını, cevizi, dağ çayını, bademi, kara üzüm çekirdeğini koyduk. İnsanlar artık doğal beslenmeye önem veriyor, şifalı olduğuna inanılan şifalı bitkilere ilgi gösteriyor. Biz de şifalı bitkileri kullanarak şifalı dondurma üretiyoruz. Müşterimiz şifalı dondurmamızın istediği çeşidini tercih edebilir ve beğenerek tüketebilir.'' Kanbur, yeni çeşit dondurma üretiminin kolay olmadığına dikkati çekti. Dondurma piyasasında farklılık yaratmak ve yeni çeşit dondurmalar üretmek için 7 yıl önce Ar-Ge birimi kurduklarını ifade eden Kanbur, ''Ar-Ge birimimizde yılda ortalama 4 milyon dolarlık yatırım yapıyoruz'' diye konuştu.