MADO 5 Uzakdoğu ülkesi ile anlaştı

Türkiye'nin önemli dondurma markası MADO, 5 Uzakdoğu ülkesi ile anlaşma yaptı.

Proje kapsamında yeni bir şirket kurulurken, franchisng sistemi ile 5 yıl içerisinde bin adet MADO Kafe açılacak.



Ekonomik krizde uzak açılım



MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden proje ile ilgili bilgiler verdi. Dünya artık global bir kriz yaşıyor diyen Kanbur, "Bu saatten sonra bizlerin şirket olarak çok daha ciddi ve farklı oluşumlara ihtiyacımız vardı. Bunun yanında bizim dünya markası olma yolunda baştan bu yana hedeflerimiz var. İşte böylesi bir ortamda Uzakdoğu'ya açılmaya karar verdik" dedi.



İlk olarak Endonezya'da yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan bir holding ile görüşmelere başladıklarının hatırlatan Kanbur, "Daha sonra bu firmanın ilişkisi bulunduğu Malezya, Sinkapur, Tayland ve Güney Kore firmaları ile bir araya geldik. Bizzat bu bölgeye gittim. Karşılıklı görüşmelerimiz oldu. Şu anda ise protokol imzaladık ve yeni bir şirket kurduk. Adı Mado Asya Pasifik şirket bu 5 ülkede faaliyet içerisinde bulunacak" diye konuştu.



Kanbur, "Bu bölgeler kışı olmayan ülkeler. Dondurmanın çok tüketildiği ve sevildiği ülkeler. Bu işe uygun ve her zaman yazı olan ülkeler. Bizim için doğru bir pazardı. Asya'yı yeni yeni tanıyoruz" ifadelerini kullandı.



‘Ticaretin boyutlarını değiştirdik’



MADO dondurmalarının çok farklı olduğunu ifade eden Kanbur, şunları kaydetti:



"Ayrıca ticaretin de boyutlarını değiştirdik. Farklı bir ticaret yapmak amacıyla bu arkadaşlarımızla beraber bir takım kurduk. Takım içinde bizim de değişik rollerimiz var. Farklı sahalarda da yer alacağız. Ortaklarımız kendi ülkelerinde çok ciddi firmalar. 5 ayrı ülke ile ortaklık yapıyoruz. Her ülkede farklı konseptlerimiz var. Her ülkenin damaklarına uygun hale getirmeye çalışıyoruz. Baharat ve pirinç ve acıyı fazla tüketiyorlar. Ürünlerin içinde de değişiklik yaptı. Uzun zamandır analizlerini yapıyoruz. Onlara tattırdık. Çok emek harcadık. Emeğimizin karşılığını aldık. Ayrıca ülkemizi temsil etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hem bölgemize hem Türk insanına da iş aş olacak. Belki buradan oraya çok fazla insan öndermeyeceğiz ama iyi yetişmiş, uzmanlaşmış arkadaşlarımızı bu bölgelere göndereceğiz."



Çubukla dondurma yeme konsepti



Başta Çin olmak üzere Uzakdoğu'da yemek kültüründe çubuğun ayrı bir yerinin olduğunu kaydeden Kanbur, "Aylardır (Biz bu insanlara nasıl bir sunum yaparız) diye düşünüyorduk. Evet bizim bölge insanı dondurmayı bıçak-çatalla tüketiyor o insanların genelde çöp kültürleri var. Sunumumuzu değiştirelim dedik.



Konseptimizi değiştirelim dedik. Bunu öğrettik. Bunlar bir günlük mesele değildi.

Özel acılı, pirinçli mısırlı dondurma ürettik. Her kültürüne göre ürün geliştiriyoruz. Bunun için de ciddi AR-GE yatırımımız var. Bu iş olmayabilirdi ama biz olacak gözüyle baktık" dedi.

MADO ürün çeşitliliğine gidiyor



İlk 5 yılda bin mağaza açmayı hedeflediklerinin altını çizen Kanbur, "Bazı ürünler buradan gidecek bazı ürünler ise yarı mamul olarak orada üretilecek. Ürünleri çeşitlendireceğiz. Konseptlerde farklılıklar yapacağız. İleri ki aşamalarda üretim yapmayı da planlıyoruz. Çünkü nüfus olarak geniş bir popülasyona sahipler. Bu ikili ilişkiler dondurmanın dışında başka ticarete de dönüşebilir. Yöresel ürünleri vereceğiz. Onları da toparlayıp market haline

dönüştüreceğiz. Türk ürünlerini oralarda tattırmaya çalışacağız. Ülkemize de katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.



Yurt dışına satışta kaliteyi yükseltmenin önemine vurgu yapan Kanbur, "Benim patronluk geleneğim yok. Ben takımın içerisinde sadece bir oyuncuyum. İş benim, kapının anahtarı bende değilse odanın yerlerini bilemiyorsam çalışanlar yarın çıkıp gittiğinde ben ne yaparım" dedi.



Geleneksel yöntem teknolojiye uyarlandı



Mado'nun 1800'lere dayanan 150 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Kanbur, dondurma yapımına geleneksel yöntemle başladıklarını, simdi ise o geleneksel yöntemi teknolojiye uyarladıklarını belirtti. Kanbur, endüstriyel dondurmaya geçiş yapmadıklarının altını çizerek, gelenekseli teknolojiyle uygunluğunu sağlayarak bugünkü madoların ortaya çıktığını söyledi.



Fabrika ile işletmesinin kendilerinde olduğu 6 şubede toplam toplam 2 bin çalışan olduğunu vurgulayan Kanbur, 330 tane franchising ile dolaylı olarak 10 bin kişiye iş sağladıklarını kaydetti.