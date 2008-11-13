Mado 10 bin keçiyi işe alacak

Türkiye çapında mağaza sayısı 214’e ulaşan, yurtdışında ise 15 franchise mağazası bulunan MADO, salep pazarına aktif olarak girişinin yanı sıra Maraş dondurmasını Rusya ve ABD pazarına ihracına hazırlanıyor. MADO, Maraş dondurmasındaki lezzetin sırrı olarak gösterilen keçi sütünü üretmek için, halen 1000 adet olan keçi çiftliğini toplam 10 milyon dolarlık bir yatırımla 10 bin adete çıkarma hazırlığı yaptığını açıkladı.



MADO Yönetim Kurulu Üyesi Kadriye Kambur, dondurmayı sokaktan kafe ortamında oturarak yenen bir ürün haline getirdiklerinin üzerinden 15 yıl geçtiğini belirterek , şöyle dedi:



"Türkiye sokak dondurmacılığından “Cafe Dondurmacılığı” kültürüne geçişin başlangıcı sayılan Bağdat Caddesi- Caddebostan MADO’nun açılmasıyla, Türk insanı “Dondurma Cafe” geleneğiyle tanışmış oldu. Anadolu’nun bir çok ilinden mağaza açma konusunda her gün çok sayıda talep geliyor. Türkiye’de ilk mağazamızı İstanbul Bağdat Caddesi’nde açtığımız için, bu bizim için standart oldu. O yüzden Türkiye’nin herhangi bir kentinde mağaza açılışına sıcak bakmamız için yer ve konum çok önemli. O şehrin en iyi caddesinde, en iyi noktasında olması ve işletmecisinin de MADO kültürünü tümüyle benimsemiş birisi olması gerekiyor"



15 ÜLKEYE İHRACAT



Kadriye Kambur, Rusya’da mağaza açılışıyla ilgili sürecin işlediğini ve 2009 içinde faaliyete geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:



“ İhracat pazarlarında yeni açılımlarımız olacak. Doğrudan dondurma ihracatı yapmak istemiyoruz. Bizimki bir anlamda komple mağaza ihracatı şeklinde gerçekleşiyor. Böylece MADO kültürü yanı sıra Türkiye’nin tanıtımı için mütevazi olsa da bir katkımız oluyor. Şu anda Mado dondurma yakın bölgemizde Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Cidde’de, KKTC ve Tunus’ta satılıyor. Romanya’nın ardından yakın bölgede son mağazamız Bulgaristan’da açıldı. Uzakdoğu’da ise Güney Kore, Hong Kong ve Singapur’un yanı sıra dünyanın en uzak ucunda Avustralya’da MADO kafeler hizmet veriyor”



"DONDURMANIN KALBİ ABD’YE GİDECEĞİZ"



Franchise yöntemiyle gerek yurtiçi mağaza açılışında gerekse yurtdışına yönelişte MADO standartlarını korumaya büyük önem verdiklerini ve aceleci davranmadıklarını belirten Kambur, MADO’nun en heyecan verici hedeflerinden birisi dondurmanın anavatanı sayılan ABD’ye ihracat olduğunu söyledi. Kadriye Kambur bu konuda “ ABD’den bu konuda çok talep alıyoruz. Bizim için de doğru bir pazar.Şimdiye kadar üç fuara katıldık ve orada tüketici ile MADO dondurmasını buluşturduk. Çok severek tükettiklerine şahit olduk. Fuarda inanılmaz bir satış da yaptık. Uzak olmayan bir gelecekte ABD pazarına da MADO’nun gireceğine eminiz” dedi.



"KEÇİ SÜTÜNÜN SAYISIZ FAYDASI"



MADO’nun “2002 yılı Türkiye’nin Franchising sistemini en iyi uygulayan marka” ödülüne sahip olduğunun altını çizen Kadriye Kambur, MADO dondurmanın en büyük özelliğinin keçi sütüyle yapılması olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:



“ Keçi sütü, besin ve mineral değerleri açısından anne sütüne en yakın süt olduğu söyleniyor. Keçilerin diğer süt veren hayvanlardan daha az miktarda süt vermesinden dolayı da oldukça zor bulunan bir besin maddesi. Ayrıca keçi, yüzyıllardır kahve dahil birçok güzel aroma ve tadın insanlar tarafından keşfinde yol gösterici “akıllı-seçici” hayvan olmuştur. Bu seçicilik ona, tabiatta güzel kokulu, tatlı meyve, bitki ve yiyecekleri tercih ettirir. Haliyle bu güzel kokulu ve tatlı yiyecekler, keçinin etine ve sütüne de ayrıcalıklı tad ve rayiha verir”.



"10 BİN KEÇİLİK ÇİFTLİK KURUYORUZ"



MADO Dondurmanın üretiminde kullanılan keçi sütünün, şimdiye dek Kahramanmaraş’ta bulunan 33 bin metrekarelik fabrika civarındaki köylerden temin edildiğini aktaran Kadriye Kambur, bundan böyle MADO dondurmasının temel hammaddesi keçi sütünün, Kahramanmaraş’taki MADO çiftliklerinden sağlanacağını açıkladı ve şunları söyledi:



"MADO’nun mimarları Mehmet, Atila ve Erdal KANBUR kardeşler, ürünlerinin esas bileşenlerinden olan keçi sütünü temin için üretim çiftliği kurdular. Öncelikle Kahramanmaraş’ta bulunan Ahir Dağı’nda ilk etapta 6 milyon dolarlık ve toplam olarak da 10 milyon dolarlık bir yatırımla 600 dönümlük arazi üzerinde kurulan çiftliğin uzun vadede daha da geliştirilmesi düşünülüyor. Çiftlikte bugün itibari ile 1000 adet keçi yetiştiriliyor ve gelecek 3 yıl içerisinde de keçi sayısının 10 bin adede yükseltilmesi planlanıyor. Çiftliğin Ahir Dağı’nda kurulmasının temel nedeni, keçilerin bu bölgenin naturasında yetişen bitki, meyve ve yiyecekleri tercih etmesi ve bu bölgedeki keçi sütünün niteliğinin, MADO dondurmaları için vazgeçilmez oluşu."



