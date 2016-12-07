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Madımak’ta yakılan şairin kızı da KHK ile açığa alındı!

"Toplumsal Bellek Platform’nda faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çabalamak dışında bir etkinliğim yok"

07 Aralık 2016 20:05

1993’teki Sivas katliamında can veren şair Behçet Aysan’ın kızı olan Eren Aysan,  Kültür Bakanlığı’na bağlı Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden alındı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından tebliğ edilen evraka göre, Aysan’ın da aralarında olduğu beş görevli 667 sayılı KHK kapsamında “Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara mensubiyeti veya iltisakı, yahut bunlarla irtibatı olabileceği yolunda yapılan değerlendirme” sonucu açığa alındı. 

"Anlamıyorum"

Dokuz yıldır DT’de görev yapan Aysan, “Kararı hiçbir şeye bağlayamıyorum. Çünkü roman ve edebi yazılar yazmak, babamın ölümünden sonra da Toplumsal Bellek Platform’nda faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için çabalamak dışında bir etkinliğim yok. Ben de anlamıyorum” dedi.

“Lalzaman” adlı şiiri nedeniyle 2007 yılında Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü alan Aysan, “Gece Uyurken” adlı romanı nedeniyle de 2015 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü’ne layık görülmüştü. 

 

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