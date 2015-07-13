Madımak'ta katledilenler için yapılan anıt mezara saldırı!

Sivas Madımak katliamı anısına, Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda yaptırılan anıt mezarlar saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişiler, anıtın üstündeki isimleri sökerken mezar taşlarını da tahrip etti.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, olayı, 2 Temmuz 1993'teki Sivas katliamında yaşamını yitiren şair Metin Altıok'un kızı ve CHP İzmir Milletvekili olan Zeynep Altıok Twitter hesabından duyurdu.

Altıok, "Bayram nedeniyle güvenliği artırılan Karşıyaka kabristanında Madımak anıt mezarlarımız tahrip edildi" ve "Bayram nedeniyle güvenliği artırılan(!) Karşıyaka kabristanında Madımak anıt mezarındaki şehitlerimizin ismi söküldü" diye yazdı.

Altıok'un paylaştığı fotoğraflar şöyle:

Zeynep Altıok'un kişisel hesabından yaptığı paylaşım: