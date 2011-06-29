Madımak'ın 18. yılında PKK tartışması





Hülya Karabağlı - T24/ Ankara



35 aydın ile iki otel görevlisinin yanarak ya da dumandan boğularak hayatını kaybettiği Madımak vahşetinde PKK tartışması yaşanıyor. Gizli tanık ifadesine dayandırılarak vahşetin 4 PKK’lı tarafından yapıldığına ilişkin iddialara olayın yakın takipçisi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, “Ortada bir tezgah var. Asıl sorumluları gözden kaçırmak, gizlemek için düzenlenmiş bir tezgah. Katliam sorumlularının bu işten sıyrılması amaçlanıyor”.





‘Seçimden bir hafta önce PKK’



“Ben bu işi PKK’nın yaptığına inanmıyorum” diyen Özdemir, PKK’ya fatura edilme işleminin 12 Haziran seçimlerinden bir hafta önce hayata geçirildiğini anlattı. Özdemir, “Seçime neredeyse bir hafta kala, ulusal bir gazete, ‘Madımak’ta 4 PKK’lı’ diye manşet attı. Habere göre, Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, çok gizli soruşturma yürütüyor. Gizli bir tanık verdiği ifadede 4 PKK’lıyı açıklıyor. Ancak, adı geçen PKK’lılar hayatta değil”.



PKK parmağı olduğuna ilişkin iddiaların 2009 yılına dayandırıldığına dikkat çeken Özdemir, “Erzurum Özel Yetkili Savcılığı, 2009 yılından bugüne niye bir şey yapmamış. PKK yaptıysa, bağlantısını ispatlamalı. Savcılık, bu haberler üzerine niye sessiz kaldı. Bu haberler seçim sonrasında niye devam etmedi. Bunlar kafalardaki soru işaretleridir”.





‘Özel yetkili mahkemeler hep yapıyor’



Özdemir’e göre, toplumda bilgi kirliliği yaratılmak isteniyor. PKK denilerek işin kolaycılığına kaçılıyor. “Özel yetkili mahkemeler, geçmişte ne kadar faili meçhul, ya da bu tür olay varsa hepsini PKK ve Ergenekon’a yıkmak istiyor. Ergenekon davasında da ‘gizli tanık’ ifadeleriyle işler halledilmek isteniyor. Burada da bir gizli tanık yaratılmış. Bu deşifre olmuş bir oyun. “





‘İktidar bu tezgahtan vazgeçsin’



“ Ben PKK’nın savunuculuğunu yapmıyorum” diyen Özdemir, “ İktidar bu tür tezgahları düzenlemekten vazgeçmeli. Gerçek failler ortaya çıkarmalı. Bu katliamı yapanların AKP ve öncesi RP’de nasıl korunup kollandığını, kimlerin avukatlık yaptığını, kimler tarafından ziyaret edildiklerini bütün kamuoyu biliyor. Haberlerle yapılan provokasyonlar hiç inandırıcı değil”





