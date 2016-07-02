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Madımak'a yakılan ağıtlar...

Madımak katliamının 23. yıl dönümü

02 Temmuz 2016 19:01

Sivas Katliamı’nda katledilenler 23. yılında anılıyor. Katledilen canlar için o günden bugüne birçok türkü, şarkı yazıldı, ağıt yakıldı.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin organize ettiği Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Çoğunluğu Alevi 33 yazar ve ozan ile iki otel çalışanı yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetti. Katledilenler için o günden bugüne birçok türkü, şarkı yazıldı, ağıt yakıldı.

Madımak’ta katledilenler için o günden bugüne birçok türkü, şarkı yazıldı, ağıt yakıldı.

 

Sivas Dramı – Aşık Mahsuni Şerif

 

 

Sivas – Grup Kızılırmak 

 

 

Kızılırmak boylarında – Ferhat Tunç 

 

 

Metin Altıok Ağıtı – Fazıl Say

 

 

Türküler Yanmaz – Edip Akbayram

 

 

Sivas – Gün Tutuşur – Grup Yorum

 

Issızlığın Ortasında – Moğollar

 

Yangın Yeri – Zülfü Livaneli

 

 

Canımı Yakanlar Baktı Dumana – Selda Bağcan

 

 

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