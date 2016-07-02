Madımak'a yakılan ağıtlar...

Sivas Katliamı’nda katledilenler 23. yılında anılıyor. Katledilen canlar için o günden bugüne birçok türkü, şarkı yazıldı, ağıt yakıldı.

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin organize ettiği Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı. Çoğunluğu Alevi 33 yazar ve ozan ile iki otel çalışanı yanarak ya da dumandan boğularak hayatlarını kaybetti. Katledilenler için o günden bugüne birçok türkü, şarkı yazıldı, ağıt yakıldı.

Madımak’ta katledilenler için o günden bugüne birçok türkü, şarkı yazıldı, ağıt yakıldı.

Sivas Dramı – Aşık Mahsuni Şerif

Sivas – Grup Kızılırmak

Kızılırmak boylarında – Ferhat Tunç

Metin Altıok Ağıtı – Fazıl Say

Türküler Yanmaz – Edip Akbayram

Sivas – Gün Tutuşur – Grup Yorum

Issızlığın Ortasında – Moğollar

Yangın Yeri – Zülfü Livaneli

Canımı Yakanlar Baktı Dumana – Selda Bağcan