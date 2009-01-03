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Madımak'a çözüm: Kebapçı yerine kitapevi

Madımak Oteli’nin kitabevine dönüştürülmesi için düğmeye basan Kültür Bakanlığı, pazartesi otelde inceleme yapacak

03 Ocak 2009 02:00

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın talimatı üzerine Madımak Oteli, Kültür Bakanlığı yayınlarının satışa sunulacağı kitapevine dönüştürülecek.
Sivas Valisi Veysel Dalmaz ile görüşülmesinin ardından, pazartesi günü Sivas’a gidecek olan Bakanlık yetkilileri, 1993’te 37 Alevi vatandaşın hayatını kaybettiği Madımak Oteli’nin giriş katında incelemelerde bulunacak.
Mekânın incelenmesinin ardından, uzmanlar otelin mimari ve yayın çeşidi açısından nasıl bir yer olabileceğini projelendirecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanı sıra, diğer yayınların satışının yapılmasının da gündemde olduğu kitapevinde ayrıca, acı olayın bir daha yaşanmaması gerektiğini vurgulayan anı eşyaları satılacak.
Kebapçı olarak çalışan kiracının çıkarılmasının ardından, ay sonuna doğru projenin uygulamaya konulması bekleniyor.

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